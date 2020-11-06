Речники завершили навигацию – 2020

Сегодня в торжественной обстановке коллектив ПАО «ЛОРП» объявил о завершении навигации 2020 года. Мероприятие началось со спуска вымпела навигации.

В этом году речникам пришлось работать в очень сложных гидрологических, погодных и эпидемиологических условиях. Ранняя навигация и благоприятная судовая обстановка позволила завести в срок весь запланированный объем грузов на малые реки. Однако с июля ситуация была осложнена задымлением на средней Лене и снижением уровней воды на арктических реках. Несмотря на это, а также влияние пандемии коронавируса, пароходством были приняты все возможные меры по выполнению договорных обязательств. Пароходство вновь доказало, что работа в экстремальных условиях ему по плечу. В настоящее время осуществляется перевозка грузов с сопровождением ледокола. Флот благополучно расставлен в плановых пунктах отстоя для межнавигационного ремонта.

В этом году навигация началась 28 апреля, чуть раньше предыдущих лет. За 2020 год по предварительным данным пароходством будет перевезен 1 миллион 322 тысячи тонн грузов. Из них 962 тысячи тонн сухогрузов и 360 тысячи тонн нефтеналива. По состоянию на 6 ноября объем перевозок грузов составил 1 миллион 317 тысяч тонн.

В своем выступлении генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов отметил, что в этом году в качестве перевозчика грузов Пароходство приняло участие в строительстве Иркутского завода полимеров в Усть-Куте:

«Это крупнейший по своему масштабу логистический проект в новейшей истории региона по доставке такого крупногабаритного оборудования. Речниками пароходства перевезено 45 единиц оборудования общим весом 4 500 тонн. Впервые осуществлялись перевозки с Архангельска до п. Харасавэй на полуострове Ямал, где уникальное месторождение газа. По данному маршруту перевезено 16,2 тыс. тонн груза. С морпорта Певек назначением в п. Зеленый Мыс перевезено 20,8 тыс. тонн. Для Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области перевезено 110 тыс. тонн инертных и генеральных грузов в пункты Вишняково, Киренск, Юбилейный. Организована паромная переправа Якутск-Нижний Бестях-Якутск. Было перевезено 13 352 единиц автотранспорта, 4011 пассажиров.

ПАО «ЛОРП» начал реализацию социального проекта – впервые в навигацию 2020 года начались перевозки транспортных средств и груза по маршруту Усть-Мая—Эльдикан –Усть-Мая. Мы продолжаем осуществлять паромные перевозки на р.Амга — это тоже одна из наших социальных акций».

Реализация инвестиционных проектов ведется активно: продолжается строительство грузового термина в п Нижний Бестях, с введением в эксплуатацию которого облегчится завоз жизненно важных грузов. Этот крупный инвестиционный проект в начале 2020 года стал частью ТОР «Якутия»; в октябре завершено строительство нулевого цикла высокотехнологичной Жатайской судоверфи.

Напомним, она должна стать ключевым инструментом для решения уже перезревшей задачи по обновлению речного флота Ленского бассейна; в п.Петропавловск Усть-Майского района по программе «Демография» завершается строительство двухэтажного детского сада на 90 мест в каменном варианте; по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в этом году начато строительство каменного жилого дома на 80 квартир.

Коллективом планомерно решаются актуальные проблемы. На экспертном совете по итогам навигации пароходством обозначены вопросы, с которыми сталкиваются речники из года в год. Во-первых, необходимо ускорить внесение дополнений в Перечень морских бассейнов для установления районов и сезонов плавания судов с классом речного регистра в районе полуострова Таймыр. Во-вторых, основной проблемой предприятий водного транспорта Ленского бассейна является выполнение требований Технического регламентапо оснащению нефтеналивных судов двойными бортами и дном. В настоящее время техрегламентом разрешено строительство и эксплуатация нефтеналивных судов без двойного дна и двойных бортов грузоподъемностью до 200 тонн. Перевозки социально значимых грузов для труднодоступных территорий в районах Крайнего Севера осуществляются с привлечением сухогрузно-нефтеналивных судов типа «СПН» грузоподъемностью 600 тонн. Данный флот является уникальным и наиболее оптимальным для эксплуатации в условиях северных рек. Установка двойных бортов и двойного дна на данных судах приведет к невозможности их эксплуатации по осадке судна на быстро мелеющих северных реках. В третьих, необходимо начинать арктическую навигацию в более ранние сроки, — по фактическим ледовым условиям, а завершать на 15 дней позже.

Генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов поблагодарил весь коллектив за работу в сложнейших условиях.