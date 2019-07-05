Речники возложили цветы к стеле «100-летия пароходства на Лене»

Традиционно в День речника коллектив ПАО «ЛОРП» собирается у стелы, установленной в честь основания пароходства.

125 лет тому назад купец Глотов организовал срочное почтово-пассажирское пароходство, дав начало регулярному судоходству. С тех пор изменилось многое в сфере транспортных перевозок: поменялись формы собственности, пришло новое поколение речников. Но традиция, заложенная четверть века назад генеральным директором СК «ЛОРП» Евгением ЧИСТЯКОВЫМ собираться у стелы и отдавать дань уважения ветеранам флота, речникам нынешнего поколения, не забывается.

На торжественном мероприятии, выступая перед собравшимися, первый заместитель генерального директора ПАО «ЛОРП» Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ сказал:

«Ленские речники к своей работе относятся с высочайшей ответственностью и пониманием важности возложенных задач, а оптимистичные планы, рассчитанные на успешную работу, связаны с высоким профессионализмом и ответственностью».