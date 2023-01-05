Речники уже приступили к выморозке судов в экстремальных условиях труда



Со 2 января речники Ленского объединенного речного пароходства приступили к работе. К навигации 2023 года предстоит подготовить 281 единицу флота. В первые дни января температура в Жатае была за – 40 градусов, 4-5 января потеплело, но ветер с великой реки Лены всегда даёт о себе знать в посёлке речников.

Все праздничные дни во всех подразделениях ПАО «ЛОРП» идёт круглосуточное дежурство руководства, начальников участков, цехов. Всё под контролем – усиливается охрана стратегических объектов, таких как Жатайский судоремонтный завод, куда просто так не попадёшь. 4 января дежурили по заводу – заместитель директора завода по флоту Николай Стенин и начальник караванного цеха Алексей Жданов, которые с утра проверили все объекты – начиная с дальнего каравана, затем жатайский затон, слип и цеха.



«Всего в ЖСРЗ отстаивается 130 единиц флота — 115 единиц находятся в затоне, на дальнем караване — 5 единиц, на слипе 10 единиц», — рассказывает заместитель по флоту Николай Стенин. «Наша первоочередная задача – проведение выморозочных работ в объеме 3583 кубометров льда. Большой объем выморозки на судах: «Капитан Бурковский», «Механик Курчатов», «ОТ-2038», «ОТ-2050» — 188 куб.метра льда. Со 2 января вышли на работу выморозчики, специалисты основных цехов. В плане — замена главных двигателей на «СК-2016» и «СК-2022», которые стоят на слипе, где на корпусных работах трудятся бригады Константина Костюченко и Александра Стебленко. Заводчане ответственно относятся к судоремонту – ответственному периоду подготовки флота к навигации 2023 года», — отметил Николай Александрович.



По информации начальника караванного цеха ЖСРЗ Алексея Жданова, всего выморозочными работами будут охвачены 43 судна. На дальнем караване большой объем выморозки на плавкране СПК 2/35, где трудится работник караванного цеха Владимир Ефимович Яковлев. СПК 2/35 предстоит предъявление половины корпуса экспертам квалификационного общества (РРР) и вопрос выморозки плавкрана на особом контроле.



На выморозке работают в светлое время суток — с 8 утра до 16 часов вечера. Для работы им нужно только два инструмента: пила, чтобы разрезать лед, и кайло, чтобы снимать разрезанные слои. Слесарь-судоподъемщик Михаил Клус уже 11 лет работает на выморозке судов. Он поделился, что работа тяжелая, но он уже привык трудиться при низких температурах. «Со 2 января мы работаем без выходных. По плану необходимо выморозить «Бурковского», «Ершова» и «Курчатова». Снимаем слои льда вручную с помощью пил и кайла. Я пока выбиваю лед под первым, а напарник уже приступил к запилу под вторым. Когда переходим под корпус судна, то отстаиваем примерно неделю. А когда уже идем под корпус, то пилим каждые четыре дня. Самая идеальная температура для выморозки — 45-50 градусов, поэтому мы уже подготовлены к экстремальным условиям труда», — отметил Михаил Клус.



По информации начальника и.о. главного инженера пароходства Василия Плетеневского, по программе межнавигационного судоремонта 2022-2023 гг выморозочные работы необходимо провести на 129 судах общим объемом по пароходству 9281 куб. метр льда. Во всех подразделениях идет планомерная работа по подготовке флота к предстоящей навигации.



