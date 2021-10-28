Речники помогают усть-майцам в борьбе с ковидом

27 октября Глава Усть-Майского района Александр Антипин вручил Благодарственное письмо народному депутату по Амгино-Майскому округу, генеральному директору ПАО «ЛОРП» Сергею Ларионову за всестороннюю помощь, направленную на профилактику и лечение COVID-19.

Александр Антипин отметил, что в непростое для всей страны время коллектив ПАО «ЛОРП» одним из первых протянул руку помощи медицинским работникам района. Весь мир борется с инфекцией коронавируса, и важно то, что в этой борьбе мы сплотились, стали внимательнее к окружающим, проявляя заботу и сострадание. «Уважаемый Сергей Александрович, Ваша гражданская позиция является положительным примером для всего населения района, и в большей степени для молодого поколения устьмайцев. Желаю Вам и всему дружному коллективу пароходства крепкого здоровья, мира и добра, счастья и благополучия! Семь футов под килем!»

Речники оказывают медикам Усть-Майского района всестороннюю помощь. Совсем недавно в связи с закрытием паромных перевозок через р.Амга,коллективом пароходства подготовлена и запущена воздушная подушка для перевозки кислорода в осенний период формирования ледостава. Кислород доставляется для нужд ковидного и хирургического отделений Усть-Майской центральной районной больницы.