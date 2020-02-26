Речники подняли вопрос о необходимости строительства железнодорожного пути к грузовому терминалу «Нижний Бестях»

На совместном совещании Федерального агентства морского и речного транспорта было решено внести вопрос о строительстве железнодорожного пути к грузовому терминалу «Нижний Бестях» на рассмотрение экономического совета при правительстве республики.

Развитие транспортно-логистического узла на этой территории является единственно правильным и экономически обоснованным решением, учитывая ярко выраженный сырьевой характер экономики республики, а также перспективу развития Северного морского пути. Именно здесь аккумулированы все необходимые транспортные потоки: две федеральные автодороги «Лена» и «Колыма», железная дорога, а также водное сообщение. В перспективе он станет воротами в Арктику.

Федеральному агентству морского и речного транспорта необходимо рассмотреть возможность включения судоходного участка от п.Черский до п.Зеленый Мыс на р.Колыма в перечень внутренних водных путей Российской Федерации. На сегодняшний день данный участок является морским, в связи с чем, судоходные компании несут дополнительные необоснованные финансовые затраты на лоцманскую проводку, необходимую только для морских участков. При включении этого участка в перечень внутренних водных путей, судоходные компании могли бы сэкономить на излишних затратах.

Актуальный вопрос речников – это снижение уровней воды на северных реках, в частности, на Индигирке и Яне. Сложнейшая ситуация по доставке грузов в арктические районы наблюдается ежегодно. В этой связи, в протокол экспертного совета включен вопрос о повышении габаритов судового хода на баре Индигирки: с 1 августа со 130 до 160 см — указанное увеличение даст возможность более оперативной распаузки грузов на баре, и с 1 сентября с 200 до 220 см, что позволит судам класса река-море преодолевать баровый участок без распаузки.

Одним из самых острых проблем, включенных в протокол, является вопрос о переводе участка реки Лена в районе «Якутской нефтебазы» (п.Жатай) в 1 категорию внутренних водных путей. Напомним, на этом участке сосредоточено три стратегических предприятия республики: АО «Саханефтегазсбыт», обеспечивающий столицу и центральные районы нефтепродуктами, ПАО «ЛОРП», доставляющий народно-хозяйственные грузы в самые удаленные уголки Якутии и ряд соседних регионов страны, а также АО «Жатайская судоверфь», строительство которой уже началось на территории п.Жатай. Данный участок является самым мелководным и узким, из-за чего возникают трудности в перевозке стратегически важных грузов уже на начальном этапе. В связи с тем, что указанный участок не включен в 1-ю категорию внутренних водных путей, дноуглубительные работы не финансируются.

Кроме того, в числе многих других задач, в протокол внесен вопрос по увеличению расходов финансирования на содержание путевых работ в Ленском бассейне для обеспечения гарантированных глубин, что повысит эффективность деятельности судоходных компаний на территории Ленского бассейна.