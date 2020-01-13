Речники ПАО «ЛОРП» поздравили СМИ Якутии

13 января в нашей отмечается стране День российской печати – профессиональный праздник журналистов, редакторов, издателей, полиграфистов.

В этот деньот имени генерального директора ПАО «ЛОРП», народного депутата Якутии Сергея Ларионова с профессиональным праздником были поздравлены журналисты республиканских СМИ, которые на протяжении многих лет пишут, говорят и показывают работу флагмана речной отрасли республики. Это – ГТРК «Саха» (программа «Вести», телевидения и радио «России»), НВК «Саха» (служба информации «Саха Сирэ»), газета «Жатайский вестник» информационные агентства ЯСИА, Саханьюс, Сахалайф и другие. В поздравлении С.А.Ларионова, в частности, говорится:

«Уважаемые работники средств массовой информации!

От имени многотысячной армии речников «Ленского объединенного речного пароходства» сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём Российской печати!

Благодаря прессе мы не только узнаем новости, но и имеем возможность их анализировать, черпать полезную информацию и делится ею с близкими. Очень хочется, чтобы наша сегодняшняя печать больше рассказывала о позитивных событиях, даря положительные эмоции своим читателям.

В СМИ нашей республики работает множество талантливых, высокопрофессиональных журналистов, которые точно и своевременно, глубоко и полно освещают происходящие события, живут проблемами и заботами своих земляков.

Освещение в СМИ деятельности нашего предприятия в навигационный период является важным для объективного информирования населения республики по доставке социально-значимых грузов в различные районы Якутии.

Примите слова благодарности за Ваш нелёгкий труд, за профессионализм, за творческий подход к работе. Крепкого здоровья, успехов, и такой же жизненной силы, как у нашей Лены-матушки!»

Особую благодарность за достоверное и оперативное освещение деятельности ПАО «ЛОРП» выражаем Владимиру Ермакову, Дмитрию Макарову, Евгению Заборовскому, Роберту Набиеву, Александру Князеву, Кире Куриловой, Алексею Соколову, Ольге Соколовой, Ольге Винокуровой.

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Сегодня мы благодарим наших неутомимых помощников в организации телевизионных съемок выморозочных работ, хода навигации – начальника Жатайской БТЭФ А.И.Азарова, начальника караванного цеха А.Ю.Ковалёва, ветеранов флота Е.Ф.Голубева, Г.В.Суханова, С.Е.Проскурякова, М.Р.Тукубаева, речников, которые понимают важность средств массовой информации, сложность работы журналистов, идут навстречу, помогают во всём. С Днём Российской печати!