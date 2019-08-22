Речники ПАО «ЛОРП»: «На российский флаг равняйсь!»

22 августа коллектив Ленского пароходства одним из первых поднял флаг Российского Государства. На судах ПАО «ЛОРП» также состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню государственного флага РФ.

Речники ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» с особым трепетом относятся к государственной символике. Ведь эта дата глубоко символична. Впервые в истории российский триколор был поднят на корабле «Орёл» при царе Алексее Михайловиче. Законным же отцом триколора признан Петр I. 20 января 1705 года он издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.