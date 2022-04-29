Речники озвучили проблемы

Состоялось совместное заседание Экспертного совета Федерального агентства морского и речного транспорта, правительства Республики Саха (Якутия), правительства Иркутской области и правительства Чукотского автономного округа по вопросу подготовки к навигации 2022 года в режиме «видеоконференции»

Открывая заседание, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Лаврищев выразил уверенность в том, что навигация этого года пройдет благополучно, несмотря ни на какие гидрологические, природные и другие внешние негативные факторы. Также с приветственным словом выступили председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко, члена правительств Иркутской области и Чукотского автономного округа.

Прозвучала информация о гидрометеорологических условиях на территории Ленского бассейна, об организации завоза грузов в навигацию 2022 года для нужд Иркутской области и Республики Саха (Якутия), дноуглубительных работах.

У речников, несмотря на полную готовность выйти в рейсы, продолжают существовать проблемы, которые невозможно разрешить без вмешательства Федеральных структур. Некоторые из них озвучил генеральный директор ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» Сергей Ларионов. В частности, им поставлен вопрос о внесении изменений в Правила речного регистра об открытии района вокруг Таймыра для плавания судов под классом Российского речного регистра. Следующая проблема, влияющая на ход навигации — сроки арктической навигации на прибрежной трассе СевМорПути. Предложение об увеличении сроков Арктической навигации нашло положительный отклик в Минтрансе, но тем не менее вопрос до сих пор на стадии рассмотрения.

Кроме того, существует ряд вопросов, касающихся вступивших в 2021 году новых санитарных правил, которые необходимо пересмотреть для судов внутреннего водного плавания. К примеру, — лабораторные исследования питьевой и сточно-фановых вод, проводимые Роспотребнадзором, а также оформление их результатов проводятся только в процессе работы судов в течение четырнадцати дней. Учитывая то, что вооружение судов начинается с конца апреля — начала мая, данный период выпадает на праздничные дни, в связи с чем получение протоколов лабораторных исследований затягивается. Это задерживает выход в рейс судов, а также укорачивает без того ограниченные сроки навигации на мелководных реках Амга, Вилюй. Для решения этого вопроса необходимо перенести получение экспертных заключений на пробы воды после выхода судов в рейс.

Еще одно новшество, которое не может распространяться на уже существующие суда, — установление вкладных емкостей для питьевой воды. Конструкция большинства существующих судов не позволяет установить на них вкладные резервуары. Таким образом, необходимо внести изменения о нераспространении данных требований к судам старой постройки.

Актуальные вопросы предприятий водного транспорта войдут в протокол заседания Экспертного совета Ленского бассейна.