Речники озвучили проблемы перед Экспертным советом

Состоялось совместное заседание Экспертного совета Ленского бассейна с участием правительств Республики Саха (Якутия) и Иркутской области. 25-е заседание провел руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Александр Пошивай.

В традиционном обсуждении итогов навигации 2020 года и основных задачах на 2021 год приняли участие и.о. председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко, министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Анатолий Никитин. В совещании также участвовали представители судоходных компаний, Северо-Восточного управления Ространснадзора, Ленского филиала ФАУ «Российский речной регистр», Главного управления МЧС России по РСЯ и другие.

По информации 1-го заместителя генерального директора ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» Сергея Емельянова, ранняя навигация и благоприятная судовая обстановка позволила завести в срок весь запланированный объем грузов на малые реки. Однако с июля навигация была осложнена задымлением на средней Лене и снижением уровней воды на арктических реках. Наряду с этими факторами, эпидемиологическая обстановка также внесла коррективы в деятельность пароходства. Несмотря на сложную обстановку, приняты все возможные меры по выполнению принятых договорных обязательств. В ноябре планируется перевозка грузов с сопровождением ледокола. Навигация на завершающем этапе. В настоящее время флот благополучно расставлен в плановых пунктах отстоя для межнавигационного ремонта.

По предварительным данным в навигацию 2020 года объем перевозок грузов составит 1 миллион 293 тысячи тонн, в том числе: сухогрузов – 933 тысячи тонн, нефтепродуктов – 360 тысяч тонн.

В своей речи Сергей Емельянов обозначил актуальные проблемы. К примеру, необходимо ускорить внесение дополнений в Перечень морских бассейнов для установления районов и сезонов плавания судов с классом речного регистра в районе полуострова Таймыр. Включение в Перечень указанного участка крайне необходимо для развития логистической системы региона и освоения Арктики.

Кроме того, в очередной раз прозвучал вопрос о необходимости открытия арктической навигации в более ранние сроки, — по фактическим ледовым условиям. За последние годы наблюдается более раннее очищение ото льда прибрежных районов моря Лаптевых. Например, открытие текущей арктической навигации в море Лаптевых состоялось 17 июля, а фактическое освобождение акватории от ледяного покрова еще раньше, что подтверждается ледовыми картами. В связи с тем, что в последние годы наблюдается затяжная осень, закрытие навигации необходимо перенести на 15 дней позже установленных сроков.

Вопрос об устаревшем флоте стоит давно. В настоящее время подошел срок массового списания действующего гражданского флота в Ленском бассейне. Так, средний возраст судов составляет более 37 лет, при нормативном сроке 24 года. В этой связи в рамках госпрограммы развития лизинга на строительство речных судов, необходимо предусмотреть выделение дополнительных средств для внедрения механизма льготного лизинга для судовладельцев, осуществляющих перевозку грузов в районах Крайнего севера.

Основной проблемой предприятий водного транспорта Ленского бассейна является выполнение требований Технического регламента по оснащению нефтеналивных судов двойными бортами и дном. В настоящее время техрегламентом разрешено строительство и эксплуатация нефтеналивных судов без двойного дна и двойных бортов грузоподъемностью до 200 тонн. Перевозки социально значимых грузов для труднодоступных территорий в районах Крайнего Севера осуществляются с привлечением сухогрузно-нефтеналивных судов типа «СПН» грузоподъемностью 600 тонн. Данный флот является уникальным и наиболее оптимальным для эксплуатации в условиях северных рек. Установка двойных бортов и двойного дна на данных судах приведет к невозможности их эксплуатации по осадке судна на быстро мелеющих северных реках. В связи с чем предложено ускорить утверждение проекта постановления правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта» в части исключения из требования по оснащению двойным дном и двойными бортами судов с грузоподъемностью до 600 тонн.

Вопросы внесены в протокол заседания. После рассмотрения будут вынесены соответствующие решения.