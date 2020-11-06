Речники отмечены правительственными наградами

Сегодня в торжественной обстановке, в день закрытия навигации-2020, правительственными и корпоративными наградами отмечены работники исполнительной дирекции, плавсостав и береговые подразделения ПАО «ЛОРП».

1-й заместитель председателя правительства Алексей Колодезников от имени правительства Республики Саха (Якутия) выразил искреннюю благодарность за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и весомый вклад в развитие водного транспорта Якутии и Ленского объединенного речного пароходства руководителю предприятия Сергею Ларионову.

Такими же благодарственными письмами награждены начальник Управления по эксплуатации флота Юрий Бадин, начальник Пеледуйской базы технической эксплуатации флота Виктор Бычкунов, начальник отстоя «Хандыга» Александр Корякин.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Владимир Сивцев наградил благодарственным письмом министерства генерального директора ПАО «ЛОРП» Сергея Ларионова.

Почетной грамотой министерства с выплатой премии Татьяну Акимову, старшего инженера–диспетчера Управления по эксплуатации флота.

Благодарностью министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) с выплатой премии награждены:

Светлана Волкова – гл. специалист службы нефтеперевозок;

Елена Салтанова – гл. специалист отдела технической эксплуатации и организации ремонта флота;

Татьяна Фаст – начальник отдела делопроизводства и контроля;

Михаил Каблов – зам. начальника управления активами и обязательствами; Наталья Кучумова – техник–сметчик отдела технической эксплуатации и организации ремонта флота;

Сергей Сачков – зам. начальника управления капитального строительства; Татьяна Блохина – инженер–картограф корректорской группы службы безопасности судовождения;

Елизавета Аргунова – гл. специалист отдела нормирования и оплаты труда; Анна Калиниченко – гл. специалист планово-экономической службы; Дмитрия Окоёмова – гл. специалист группы работы с флотом Управления имущества;

Елена Яныгина – программист отдела развития информационных систем технического управления связи.

Генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов вручил нагрудные знаки «Флотский крест» Виктору Бычкунову, заслуженному работнику пароходства;

Анатолию Ляпунову, начальнику службы нефтеперевозок;

Алексею Тимину, начальнику Пеледуйской электрорадионавигационной камеры технического управления связи.

Ценным подарком отмечены первый заместитель генерального директора Сергей Емельянов, заместитель генерального директора по коммерческой работе Марина Курбатова, главный экономист Марина Иванова, начальник Жатайской базы технической эксплуатации флота Александр Азаров, начальник службы эксплуатации инфраструктуры Данил Аянот, начальник бюро электросвязи технического управления связи Людмила Абрамович.

Также, отличившиеся в навигацию 2020 года работники, награждены благодарностями и премиями генерального директора пароходства.