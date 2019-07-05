Речники открыли мемориальную доску Н.Н.Слабожанину

Сегодня речники ПАО «ЛОРП» торжественно открыли мемориальную доску в память о капитане речного флота, Герое Социалистического Труда Николае Николаевиче Слабожанине. Доска установлена на доме по улице Северная в Жатае, где он жил в последние годы жизни.

В мероприятии приняли участие глава ГО «Жатай» Анатолий Кистенев, начальник Жатайской БТЭФ Александр Азаров, коллектив ПАО «ЛОРП», родственники Николая Слабожанина.

Н.Н Слабожанин с 1954 года работал в Ленском речном пароходстве.

Под его руководством на теплоходе «Кронштадт» внедрялись планы научной организации труда, благодаря чему были перевыполнены навигационные планы, снижена себестоимость перевозок и сэкономлено дизельное топливо; за семилетку экипаж дал 127 миллионов тонно-километров сверхплановой продукции, то есть ещё один годовой план.

6 февраля 1986 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся достижения в повышении производительности труда, досрочное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки, обеспечение перевозок народнохозяйственных грузов на Крайний Север, в нефтегазовые районы Западной Сибири и проявленный трудовой героизм капитану-второму помощнику теплохода «60 лет ЯАССР» Николай Николаевичу Слабожанину было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Он избирался депутатом Якутского горисполкома, членом Пленума Якутского обкома КПСС, кандидатом в члены ЦК профсоюза работников речного и морского флота. Возглавлял совет командиров флота Жатайского судоремонтно-судостроительного завода. В 1987 году вышел на пенсию, в 1987—1990 годы работал в службе капитана портового надзора пароходства. Умер 18 января 1991 года.