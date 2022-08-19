Речники Олекминска: есть 100 тысяч тонн!

На календаре третья декада августа. Успешно завершен первый тур навигации, в котором Олекминский судоходный участок (ОСУ) ПАО «ЛОРП» выполнил большой объем по переработке грузов. С начала навигации переработано и перевезено порядка 100 тысяч тонн народно-хозяйственных грузов.

Предлагаем вашему вниманию интервью с начальником ОСУ Иваном Игнашевым:

— Иван Алексеевич, расскажите, как Вы связали свою судьбу с рекой?

— Добрый день! Олекминск является моим родным городом. Детство и юность провел на реке Лене, очень нравилось смотреть на суда, наблюдать за работой теплоходов. Однажды, будучи школьником, на вопрос классного руководителя Щегловской Ирины Геннадьевны, кем бы я хотел стать, ответил, что хотел бы связать свою жизнь с рекой, стать настоящим речником. Следуя своей мечте, поступил в Якутское командное речное училище, получил специальность «техник-судоводитель». Проходил производственную практику на Жатайском судоремонтном заводе, где после окончания училища отработал навигацию на танкере «Советская Якутия». Так начал свою трудовую деятельность. Работал на судах «Ерофей Хабаров», «СК-2049», «Емельян Ярославский». В 2007-ом окончил Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальности «судоводитель». После окончания работал в госморречнадзоре, после стал начальником Инспекции портового контроля. А в 2016 году вернулся в ПАО «ЛОРП», начальником Олекминского судоходного участка.

— Здесь прекрасная природа, замечательные люди. Олекминский район славится единственным на Лене месторождением гипса, который является сырьем для цементного завода. А в чем особенность работы Олекминского судоходного участка?

— Верно, гипс является одним из основных составляющих элементов цемента. В этом году по маршруту Олекминск – Мохсоголлох было перевезено судами ПАО «ЛОРП» порядка 21 тысячи тонн.

Олекминский судоходный участок является вратами всего Олекминского района. Из Якутска в Олёкминск и далее до Ленска ходят пассажирские скоростные речные суда.

Олекминский судоходный участок является перевалочным пунктом по всем направлениям, через него идет весь поток грузов для хозяйственных нужд республики.

В нашем судоходном участке трудится 82 человека основного штата и 11 человек на ГПХ. Имеется 11 единиц техники: портальные краны, плавучая крановая механизация, грузовой и легковой транспорт, который в зимнее время доставляет товарно-материальные ценности для нужд судоходных участков ПАО «ЛОРП».

Благодаря инициативе генерального директора ПАО «ЛОРП» Сергея Ларионова, введено в эксплуатацию новое двухэтажное административное здание на территории грузового района. Также построен новый блок цехов и гаражей для спецтехники. Реализуется проект по установке видеонаблюдения на объектах строительства. Проходит работа по укреплению береговых полос, размещению пунктов зимнего отстоя судов. Кроме того, реализуется проект реконструкции линии электропередач в затоне Селиванова.

Главная задача участка — погрузочно-разгрузочная деятельность. На сегодняшний день уже переработано около 100 тысяч тонн грузов.

— По территории Олёкминского района проходит нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан», газопровод «Сила Сибири». Какой вклад в этом направлении сделан вами?

— В настоящее время ведутся работы по разгрузке трубы большого диаметра для второй нити газопровода. В навигацию 2022 года запланировано перевезти и переработать порядка 150 тысяч тонн для «Газпрома».

— Наверняка на судоходном участке трудится и молодежь. Какая работа проводится по привлечению и поддержке молодых специалистов на предприятии?

— Вследствие решения Сергея Александровича Ларионова о надбавках, молодые специалисты почувствовали изменения в заработной плате, стали получать надбавку в размере 15 тысяч каждый месяц в навигационный период. Практика показала, что это очень хорошая поддержка для молодежи.

— Производственные вопросы выполняются на должном уровне. Немного отклонимся от темы, последний вопрос наверняка будет интересен нашим читателям. Есть ли у руководителя предприятия увлечение, хобби?

— Спасибо за неожиданный вопрос. Мы с семьей занимаемся коллекционированием атрибутов морской тематики. Это различные статуэтки, модели кораблей, часть из них приняты в дар, часть приобретаем в ходе путешествий.

— Благодарим Вас, за познавательную беседу, и в завершении хотелось бы услышать пожелания коллегам.

— Желаю всему речному флоту успешного завершения навигации, выполнения намеченных планов. Чтобы все суда вернулись в запланированные пункты отстоя. Спасибо!