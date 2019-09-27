Речники награждены за вклад в развитие республики

Глава республики Айсен Николаев в преддверии Дня государственности РС(Я) вручил отличившимся якутянам награды республиканского и российского уровней. В своем выступлении Ил Дархан поблагодарил их за добросовестный многолетний труд и личный вклад в развитие региона.

«От имени руководства республики и от себя лично горячо поздравляю вас с наступающим Днём государственности РС(Я). В канун знаменательной даты мы по-особому гордимся родной Якутией — одним из ключевых субъектов Российской Федерации. И это по праву. Наш регион – признанный лидер социально-экономического роста на всём Дальнем Востоке, у нас есть большие достижения в добывающих отраслях, в развитии транспортной инфраструктуры», – подчеркнул Айсен Николаев.

Он перечислил основные достижения компаний «АЛРОСА», «Сургутнефтегаз», назвал одними из исторических событий открытие регулярного пассажирского сообщения до станции «Нижний Бестях» и начало строительства Жатайской судоверфи.

Сердечно поздравляем!

Среди награжденных работники транспортного комплекса республики – начальник отдела грузовой и коммерческой работы ПАО «ЛОРП» П.В.Секретарёв и старейший работник Якутского речного порта П.П.Серебряков.

Ответственно отработал текущую навигацию отдел грузовой и коммерческой работы ПАО «ЛОРП» под руководством Павла Васильевича Секретарева. Сотни тысяч тонн были переработаны Якутским речным портом за навигационный период. В функции данного отдела входит полный контроль и сопровождение погрузочно-разгрузочных работ, подготовка документов, отчётов и многое другое.

Павел Васильевич работает в Ленском пароходстве с 1986 года, куда был направлен по распределению после окончания Горьковского института водного транспорта. Трудовую биографию начал с должности инженера-диспетчера по движению флота ЛОРПа, с 1995 был назначен начальником отдела контейнерных перевозок и транспортно-экспедиционного обслуживания пароходства. С 2011 года — начальник службы грузовой и коммерческой работы, и восьмой год он руководит отделом грузовой и коммерческой работы предприятия. За годы ответственной работы П.В.Секретарёв удостоен званий «Почетный работник водного транспорта РС(Я)», «Отличник речного флота», награждён медалью «300 лет Российскому флоту», «Флотским крестом». 26 сентября П.В.Секретарёву присвоено высокое звание «Заслуженный работник транспорта Республики Саха (Якутия)» за заслуги в области водного транспорта, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд. Государственную награду «Гражданская доблесть» Глава Якутии вручил ветерану Ленского флота П.П.Серебрякову, который в августе отметил полувековой стаж работы в Якутском речном порту. Павел Петрович отметил, что благодарен руководству республики за высокую оценку своего труда.