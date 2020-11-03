Речники ЛОРПа продолжают перевозку грузов в условиях формирования ледостава

С максимально возможной эффективностью ледовую трассу с пункта «Жатай» до пункта о.Медвежий (с. Техтюр) обеспечивают ледокол «Капитан Бородкин» под руководством капитана Павла Адаменко, буксир-толкач «ОТ-2048» во главе с Андреем Соколовым и несамоходное судно «Жатай-1». Самоотверженным трудом экипажи делают все возможное для обеспечения бесперебойной доставки грузов по указанному маршруту.

Бесперебойную перевозку грузов разного габарита обеспечивают экипажи с привлечением дополнительной рабочей силы. В их задачу входит грамотная расстановка судов. Ледоколу необходимо расчистить ото льда место разворота баржи, а в последующем, уже во время следования, держать определенную дистанцию — караван должен проходить по очищенному судовому пути.

Ежегодное обмеление воды на Лене вводит свои коррективы и в схемы расположения причалов. Так, если всего 7лет назад причал грузовых перевозок находился за Даркылахом, то в настоящее время — за Жатаем. По мелководью ледоколы не проходят. В этой связи приходится организовывать пункты отправлений, исходя из уровней воды. Ежегодно осуществляется прокладка и отсыпка дорог к причалам.

Межнавигационный период, когда завершается паромная переправа, но зимняя еще не открылась, наступает ежегодно. Тем не менее, несмотря на очевидность затруднений в это время, желающих перевезти груз в период ледостава меньше не становится. Отсюда и образуются километровые очереди из тех грузовладельцев, которые либо не успели перевезти в летнее время, либо не хотят дожидаться начала зимника.

На причале загрузкой автотехники занимаются целые бригады во главе с капитанами теплоходов. В дежурные сутки при грамотной расстановке машин, можно вместить более 30 единиц техники, в большинстве которых грузовые автомобили.

Понимая всю ситуацию, в рейс необходимо взять максимальное количество автотехники, которые грузятся в порядке живой очереди. Погода диктует свои условия, но задача речников — успеть перевезти всех, кто стоит на брегах.

Вот так, изо дня в день, не считаясь с личным временем, в суровых условиях продолжает нести службу флот Пароходства. Перевозка грузов по реке, уже покрытой льдом, – мероприятие довольно серьезное.

В этом году работы осложнились ухудшением состояния дороги в районе с.Техтюр. Прибывшие автомобили на правый берег не могут беспрепятственно проехать некоторые участки. Дело в том, что из-за затяжной осени песчаное дорожное полотно на указанном участке не промерзло, в связи с чем отсутствует возможность обустройства зимней автодороги. В нескольких километрах от причала ПАО «ЛОРП» существует причал частных судоходных компаний, который имеет сухглинистое дорожное полотно и вполне приемлемую автодорогу. Но подход к береговой зоне, то есть, к причалу, невозможен в связи с тем, что частниками вырыты котлованы.

Коллектив ПАО «ЛОРП» принял неотложные меры: привлечены два погрузчика для вызволения застрявшего в песках автотранспорта, организована доставка дополнительной техники и материалов для отсыпки дороги. В связи с проводимыми работами на берегу, время выгрузки и погрузки на баржу затягивается.

Количество рейсов, а также расписание движения регулируется согласно погодным и гидрологическим условиям. Когда завершатся перевозки с помощью ледокола, покажут погодные условия.

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