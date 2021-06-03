Речники ЛОРПа подвели итоги работы за май

3 июня в ПАО «ЛОРП» прошло селекторное совещание, на котором были подведены итоги работы пароходства за май текущего года. На связи с дирекцией пароходства были экипажи судов, находящиеся на линии, руководители структурных подразделений – от Осетрово до Белой Горы. Провёл селекторное совещание исполнительный директор ПАО «ЛОРП» С.В.Емельянов.

Сергей Витальевич отметил в своем докладе, что навигация началась на две недели позже прошлогодней, а это самый полноводный период, планы мая будут скорректированы, но это не должно повлиять на общий план перевозок пароходства на 2021 год, который составляет 1540 тысяч тонн народно-хозяйственных грузов.

По оперативным данным по пароходству в мае отправлено 108 тысяч тонн грузов, в том числе нефтепродуктов наливом 37 тысяч тонн, сухогрузов 71 тысяча тонн. Основной задачей на сегодня является доставка грузов на быстромелеющие реки. На реку Амга доставлено 15 тысяч тонн каменного угля, при плане 30 тысяч тонн. Вызвано это тем, что в наличии на шахте п.Джебарики-Хая, из планируемого объёма 42 тысячи тонн по маю, всего отгружено 25 тысяч тонн каменного угля, что на 17 тысяч тонн меньше плана.

На реку Вилюй планируется завести 110 тысяч тонн грузов, в том числе 10 тысяч нефтепродуктов наливом и 100 тысяч тонн сухогрузов.

Планируется вывести из п.Кысыл-Сыр 17 тысяч тонн газоконденсатного котельного топлива, из которых 4 тысячи тонн в п.Нижний Бестях для ЯТЭК и 13 тысяч тонн в п.Сангар и п.Батамай для ГУП ЖКХ РС(Я), с последующей отгрузкой в северные районы. По состоянию на 3 июня крупнотоннажный флот не может зайти на р.Вилюй, в связи с этим, приходится переваливать уголь на мелкосидящий флот.

На р.Яна в первый период навигации планируется перевезти 2 тысячи светлых нефтепродуктов с п.Усть-Куйга до п.Батагай и 1 тысячу тонн нефтекотельного топлива с п.Нижнеянск до п.Батагай. Так же с п.Нижнеянск до п.Усть-Куйга планируется перевезти 5 тысяч тонн светлых нефтепродуктов до начала арктической навигации. На р.Индигирка флот готовится к работе в арктическую навигацию. На реке Колыма в межнавигационный период 2020-2021 г.г. планово был поставлен флот на зимний отстой в п.Зелёный Мыс. Это т/х «Капитан Богатырёв» и т/х «ОТ-2038» с двумя баржами. С началом навигации флот пошёл под погрузку каменного угля в п.Зырянка назначением на Зелёный Мыс.

На радиосовещании выступили заметители исполнителного директора: по управлению персоналом В.Н.Мякишев, по безопасности судоходства М.Ю.Барбашев, начальник УЭФ Ю.Ю.Бадин, зам.главного инженера по ПБ В.В.Круглянко. В выступлениях отмечено, что в мае не было нарушений трудовой и производственной дисциплины, плавсотаву рекомендовано соблюдать все требования Роспотребнадзора по нераспространению коронавирусной инфекции, своевременно сдавать топливные отчеты, табели и др.

На связь с 1-ой радиостудией в первую очередь были вызваны суда, находящиеся на Вилюе и Алдане.

«Владимир Ягнышев» — кс В.В.Ткачук: «Находимся на угольном разрезе «Мироновский», загружена баржа МП-2587 – 2500 тонн, баржа МП-2580 загружена на 50 процентов. Как завершим погрузку пойдем на Вилюй. Погрузка ведётся усиленными темпами».

«Капитан Суетин» — кс В.Ю.Кейсевич: «Идём по Вилюю составом баржа МП-2579, п/к Т-126, т/х «РТ-731»,сегодня к обеду подойдем к р.Марха, завтра к утру будем в Малакае».

«СОТ-1111» — кс А.И.Карицкий: «Сегодня в 9 утра зашли на Вилюй, идем 18 км реки, осадка составляем 220 см».

«Ленанефть-2032» — кс Б.С.Белохвастов: «Поднимаемся по Вилюю, 36 км реки, осадка 245 см».

Также «Ленанефть-2053» поднимается по Алдану до Эльдикана, т/х «Неман» находится в Хандыге и готовится к рейсу на Джебарики Хая, где встанет под погрузку каменным углем после т/х «Капитан Орлов». На связь выходили «Ленанефть-2063», «Капитан Зырянов» и «СК-2032».