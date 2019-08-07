Речники ЛОРПа подвели итоги июля

6 августа в ПАО «ЛОРП» прошло селекторное совещание, на котором были подведены итоги работы пароходства за июль текущего года. На связи с дирекцией пароходства были экипажи судов, находящиеся на линии, руководители структурных подразделений – от Осетрово до Белой Горы. Провёл селекторное совещание генеральный директор ПАО «ЛОРП» С.А.Ларионов.

Сергей Александрович отметил, что в целом по пароходству с начала навигации отправлено 647 тысяч тонн грузов, что составляет 58 процентов от годового плана. План июля выполнен на 112 процентов. В эксплуатации находится 198 единиц транспортного флота.

Лесные пожары в Иркутской области послужили причиной приостановления движения судов на участке реки Лена: от Усть-Кута до Киренска. С 25 по 31 июля 31 единица транспортного флота простояли в ожидании улучшения видимости.

20 июля открылась трасса Северного морского пути для флота. 22 июля первый танкер с дизельным топливом прибыл в Тикси и сухогрузные суда (типа «Сибирский») доставили 7,5 тысяч тонн каменного угля на р.Яна.

Завоз грузов на реки Арктики идёт в плановом режиме. Приняты к перевозке все предъявленные объёмы, флот для отправления грузов определён. С доставкой грузов на р.Яна с Ленского направления началась интенсивная перевозка нефтепродуктов и каменного угля с Нижнеянска до Усть-Куйги. Необходимо отметить, что лесные пожары не обошли и этот регион.

— Выражаю благодарность экипажам, которые стали лучшими по итогам работы за июль — это т/х «Пётр Бекетов» — капитан Михаил Николаевич Митюков, т/х «ТО-1554» — капитан Владимир Николаевич Чепоченко, т/х «Механик Мельников» — капитан Геннадий Николаевич Родичев, т/х «Владимир Ягнышев» — капитан Владимир Владимирович Ткачук, т/х «РТ-731» — капитан Сергей Владимирович Новицкий, т/х «СОТ-1115» — капитан Евгений Викторович Ладутко.

Поздравляю коллектив ПАО «ЛОРП» с успешным выполнением производственных планов, но окончательные итоги мы подведём по завершению навигации. В августе необходимо отправить 236 тысяч тонн грузов. Навигация продолжается и главная задача плавсостава – отработать безаварийно, выполнить производственные задания и своевременно прибыть в плановые пункты зимнего отстоя, — завершая радио совещание, отметил генеральный директор ПАО «ЛОРП» С.А.Ларионов.