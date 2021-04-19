Речники ЛОРПа готовятся к ледоходу

Экипажи получают спассредства

По сообщению пресс-службы МЧС России по РС(Я), органы управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС находятся в режиме повышенной готовности на реагирование чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья. Вскрытие рек на территории Республики Саха (Якутия) ожидается на 1-3 суток раньше обычных сроков.

Вскрытие реки Лена в пределах Ленского и Олекминского районов ожидается 5-14 мая, в районе города Якутска 15-16 мая, у п. Сангар 19-21 мая, в устьевом участке реки в последних числах мая. В течение второй декады мая вскроются реки Алдан, Вилюй и нижнее течение реки Амга. Ледоход на реках севера и северо-востока Якутии будет наблюдаться в третьей декаде мая и начале июня.

Погрузка плотов для ледокола

В подразделениях ПАО «ЛОРП» идёт активная подготовка к ледоходу. 26 апреля ледоколу «Капитан Бородкин» приписки Жатайского судоремзавода будет объявлено вооружение. Экипаж ледокола произведет подготовку к работе к 1 мая, до 9 мая «Капитану Бородкину» предстоит освободить 18 судов, стоящих на дальнем караване Жатайского затона, от ледовых чаш, и завезти теплоходы в затон для безопасного отстоя во время ледохода. 28 апреля объявляется вооружение еще восьми судам, которые определены как дежурно-пожарные суда. Апрельский лёд не позволяет пожарным машинам выезжать на лёд и функцию пожарных выполняют речные суда, на которых работают пожарные насосы, рукава и другие противопожарные и спасательные средства.

В эти дни идёт активная подготовка данных судов к вооружению: 16 апреля на ледокол «Капитан Бородкин», «ОТ-2035» и «От-2038» получены спасательные средства, прошедшие переукладку, освидетельствование на Станции испытания спасательных средств Жатайского судоремзавода.