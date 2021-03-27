Речники ЛОРПа активно проголосовали на выборах в Якутске

Коллектив ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» традиционно с большой ответственностью подходит к выборам любого уровня, потому что гражданский долг для работников крупнейшего предприятия водного транспорта Республики Саха (Якутия) – на первом месте.

Сразу по прилёту из служебной командировки из Москвы, на своем избирательном участке в СОШ №31 г. Якутска сегодня проголосовал генеральный директор пароходства Сергей Александрович Ларионов. В интервью телеканалу «Якутия-24» Сергей Александрович отметил: «Выборы Главы ОА «Город Якутск» проходят на высоком организационном уровне с соблюдением всех санитарных норм в условиях пандемии. Я пришёл на свой участок – мне выдали защитную маску, перчатки и я успешно проголосовал. В условиях пандемии мы живём уже год, и продолжаем работать, наш коллектив активно готовится к навигации. Так же и выборы должны были пройти и проходят при соблюдении всем норм и требований Роспотребнадзора, выборы мэра нам необходимы. Дирекция пароходства 100-процентно проголосовала досрочно».

Традиционно в административном здании ПАО «ЛОРП» располагается УИК №721 г. Якутска, который практически всю неделю работал с 8 часов утра. Одними из первых досрочно проголосовали исполнительный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Емельянов, заместитель исполнительного директора по управлению персоналом Владимир Мякишев, начальники служб и отделов.

— Мы, работники ЛОРПа всегда ходим на выборы, — говорит В.Н.Мякишев. – Теперь у нас есть возможность голосовать досрочно и в УИК №721 в здании пароходства. Поэтому весь коллектив ЛОРПа к субботе 27 марта уже сделал свой выбор. Отдать свой голос за того или иного кандидата – гражданская обязанность каждого, кто болеет за развитие своей Родины. Сегодняшние выборы – это будущее нашей столицы, а значит наших детей, и я сделал свой выбор в пользу достойного будущего, — поделился Владимир Николаевич.