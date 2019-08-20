Ребята из смены «Я-инженер» посетили Автодорожный факультет СВФУ

Участники направления «Строительство» смены «Я-инженер» под руководством начальника службы безопасности Надежды Егоровой и педагога дополнительного образования Аполлона Апросимова Центра «Сосновый бор» посетили Автодорожный факультет СВФУ им.М.К.Аммосова с целью экскурсии и профориентации участников смены.

Ребятам показали цех ремонта и диагностики автомобилей, познакомили ребят с различными приборами и инструментами для ремонта. Школьники попробовали на себе автосимулятор, который имитирует автомобиль с МКПП. Далее ребята посетили лабораторию кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы», где исследуют состав асфальта, познакомились с геодезийными приборами. Выпускники данной кафедры могут работать в области изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации автомагистралей, городских, сельских, промышленных и лесовозных дорог и других транспортных сооружений, принимать участие в научных, проектных, дорожно–строительных и эксплуатационных организациях.

Также участники смены «Я-инженер» с особым интересом посетили класс автотренажеров категории «В» Автодорожного факультета, где попробовали себя в роли водителей легковых автомобилей.

Ребятам очень понравилась экскурсия, некоторые дети даже высказали желание поступать на этот факультет после окончания школы. Они взяли раздаточные материалы и обещали вернуться сюда уже в качестве абитуриентов.