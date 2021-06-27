Ребенок в наушниках переходил дорогу…

За прошедшие сутки на дорогах Якутска зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими, в одном из них травмирован 15-летний подросток.

25 июня около 8 часов вечера автомобиль Тойота Марк 2 двигался по улице Курашова со стороны улицы Пояркова в сторону улицы Орджоникидзе. За рулем был водитель 2001 г.р. , возле дома №25 он совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП мальчик получил различные ушибы, ему назначено амбулаторное лечение.

Предварительно установлено, что подросток переходил дорогу в неустановленном месте, был в наушниках.

По факту ДТП проводится проверка.

С начала года в Якутске зарегистрировано 17 автоаварий с участием юных участников дорожного движения, в них травмы получили 19 детей.

Столичная Госавтоинспекция призывает родителей уделить особое внимание безопасности детей на дорогах в период летних каникул.

В городе, где очень интенсивный поток транспортных средств, прочные знания Правил дорожного движения должны стать неотъемлемой частью повседневной жизни.

Уважаемые родители! Помните, что ответственность за жизнь и здоровье детей лежит, прежде всего, на вас, взрослых. Не уставайте напоминать им о необходимости соблюдения ПДД.