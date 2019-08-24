Ребенок упал с высоты на площадке Водяновой

Ребенок инстаграм-блогера Лины Малины упал с полутораметровой высоты на детской площадке Водяновой. Об этом обеспокоенная мать сообщила в соцсетях.

«Сегодня Павлик упал с 1,5 метровой высоты на детской площадке и я пишу этот пост, чтобы уберечь вас и ваших детей, — пишет Лина Малина. — На площадке Водяновой есть такая конструкция с горками, скалодромом и веревочной трассой. Конечно же рассчитана на более взрослых детей и поэтому не безопасна для малышей. Несмотря на открытые участки конструкции я сегодня разрешила сыну играть на ней. Он у меня осторожный, сломя голову не бросается на высокие горки, перед тем, как скатиться взвешивает за и против, и спускается, только убедившись в безопасности. Я не отрываю от него глаза, особенно на таком опасном комплексе. Но произошло все в доли секунды.

Я как в замедленной съёмке видела, как подбежали двое больших детей в тот участок, на котором стоял Павлик и начали его вытеснять — фото в карусели, места там мало для троих. Он мгновенно отступил, стараясь не мешать, боясь, что его затолкают. Я предвидела падение и вскочила с места к нему, думала поймать и увидела, как Павлик поднимает правую ногу и отводит назад и тут же приземляется на землю, сначала спиной, затем головой. Я чуть не сошла с ума.

1,5 метра высоты. Это ужасно… Пожалуйста, будьте осторожны, оттуда может выпасть даже взрослый ребёнок. Оказывается не всегда можно предотвратить и детские площадки очень-очень травмоопасны!

Если не уверены в своих силах на спасение своего ребёнка- не давайте ему играть на взрослых комплексах.

Нельзя малышам на высоких. Я чуть не разревелась, меня всю трясло, сердце колотилось. Врагу такого не пожелаю(((

Видимо повезло, что там лежит ударопоглощающее покрытие, и упал как-то технично.

Сразу поехали в Медцентр, провели обследование: осмотрели травматолог, хирург, нейрохирург, сняли на рентген, сделали УЗИ внутренних органов.

Слава Богу все обошлось. Ушибов, синяков по телу тоже нет, кроме гематомы на лбу. Весь день корю себя, за то, что недоглядела, отвлеклась на разговор, должна была стоять прямо под сыном и поддерживать руками, что вообще надо было снять его оттуда!»