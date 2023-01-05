Ребенок, сбитый в ДТП, доставлен в больницу

Ребенок, пострадавший в ДТП по улице Ярославского Якутска, доставлен в Педиатрический центр Республиканской больницы №1. Как ЯСИА сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Якутии, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Напомним, сегодня, 5 января в социальных сетях распространилось видео с ДТП в Якутске. Предположительно оно произошло днем напротив Якутского городского суда при переходе дороги в неположенном месте. На видео в сторону пострадавшей, лежащей на проезжей части, ползет ее родственник.

Пострадавшей оказалась девочка 11 лет, врачи проводят обследование. Ее дедушка от госпитализации отказался.

Из объяснения водителя следует что, 5 января в 13 часов дня следуя по улице Ярославского, в сторону проспекта Ленина из-за сильного тумана не увидел двоих пешеходов которые переходили в неположенном месте, в следствии чего не успел затормозить транспортное средство и в итоге совершил наезд.