Ребенок получил травмы в результате ДТП в Мирном

В алмазной столице Якутии ребенок получил травмы головы при переходе дороги. Он перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

13 июля в 19:30 водитель автомашины «Тойота Королла Филдер», следуя по ул. 40 лет Октября, совершил наезд на 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в неположенном для этого месте. При этом пешеходный переход расположен в зоне видимости, недалеко от места ДТП.

Прибывшие на место аварии врачи скорой помощи диагностировали у несовершеннолетнего закрытую черепно-мозговую травму и назначили ему амбулаторное лечение.

Водитель в момент происшествия был трезв. С его слов, школьник неожиданно выбежал на дорогу из-за стоявшего автомобиля, вследствие чего он не успел среагировать.

Госавтоинспекция напоминает, что безопасность детей, в первую очередь, зависит от самих взрослых – подачи примера законопослушного участника дорожного движения, контроля над времяпрепровождением и досугом детей, проведения с ними профилактических бесед о соблюдении Правил дорожного движения.

Водителям напоминаем, что у детей начались летние каникулы, в связи с чем детей без сопровождения взрослых стало больше. Призываем вас быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, в частности на дворовых территориях и местах массового скопления детей.