Ребенок погиб по вине пьяного водителя

В г. Якутске прокуратура направила в суд уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, лицом, находящимся в состоянии опьянения, что повлекло за собой смерть ребёнка

Комментарий старшего помощника прокурора города Якутска Марианны Масиной

Прокуратура города Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47 – летнего жителя города Якутска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, обвиняемый в июне 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в нарушение Правил дорожного движения, двигаясь со скоростью, превышающей установленные ограничения, не уступив дорогу, совершил наезд на ребёнка, проезжавшего на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу при включённом разрешающем для перехода сигнале светофора.

В результате полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано следователем следственного отдела

по г. Якутску СУ СК по Республике Саха (Якутия).