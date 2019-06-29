Ребенок на самокате попал под колеса внедорожника.

28 июня в 18 часов 38 минут в дежурную часть Госавтоинспекции г. Якутска поступило сообщение от очевидца ДТП о том, что в дворовой территории ул. Хабарова совершен наезд на ребенка. На место происшествия немедленно был направлен автопатруль.

Предварительно установлено, что 44- летний водитель автомашины «Прадо» в дворовой территории дома № 42 ул. Хабарова при развороте, не заметив ребенка на самокате, совершил наезд. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила девочку в больницу, где ей поставлен предварительный диагноз: «Закрытый перелом тазобедренной кости, закрытый перелом правой лодыжки».

Проводится административное расследование.