Ребенок идет в 1 класс: ответы на самые задаваемые вопросы

С сегодняшнего дня, 1 апреля 2022 г. с 9:00 по местному времени, начался прием заявлений в 1 класс — в электронном виде на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) по адресу https://e-yakutia.ru

Для подачи заявления электронным способом родителям (законным представителям):

Необходимо зарегистрироваться на Портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/ и подтвердить достоверность своей учетной записи (для незарегистрированных пользователей). Войти в личный кабинет на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) https://e-yakutia.ru Выбрать услугу «Зачисление ребенка в муниципальное общеобразовательное учреждение (1 класс)». Заполнить поля электронного заявления и отправить заявку. Проверить статус своей заявки в личном кабинете на Портале e-yakutia.ru.

Внимание! Правильно укажите свой контактный номер телефона.

Ответы на часто задаваемые вопросы

— Когда начнется прием заявлений и до какого он будет длиться? Расскажите кратко про этапы приема заявлений.

Прием заявлений в первые классы начнется 1 апреля текущего года. Будет проходить в два этапа.

Первый этап — с 1 апреля до 30 июня 2022 года. Он предназначен для детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, проживающих на закрепленной территории. Закрепленная территория — это район городского округа «город Якутск», в границах которого находится школа.

Второй этап — с 6 июля 2022 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2022 года. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. То есть в течение этого этапа можно подать заявление в другие школы. сли Вы отправите заявление в школу не по закрепленной территории раньше начала второго этапа, то по заявлению будет вынесен отказ.



—Для приема в школу прописка нужна временная или постоянная?

Дошкольники с постоянной и временной регистрацией получают равные права при приеме. Помните, что дети до 14 лет не могут быть зарегистрированы отдельно от родителей ни временно, ни постоянно.



-Если нет прописки как зачислить ребенка в 1 класс?

Родители будущих первоклассников могут обратиться с заявлением о приеме в 1 класс в школы с 6 июля текущего года.



— Могу ли поступить в желаемую школу, которая находится ближе, чем та, которая по прописке?

Родители будущих первоклассников могут обратиться с заявлением о приеме в 1 класс в школы с 6 июля.



— Можно ли зарегистрировать только ребенка по месту жительства?

Нет, пока ребенку не исполнилось 14 лет, местом его жительства является место жительства родителей. Поэтому новорожденного ребенка родители регистрируют по своему адресу. Если у родителей место жительства по разным адресам, ребенка можно зарегистрировать по любому из них.



— Если даже не прописаны, но старший ребёнок учится в данной школе, тогда можем 1 апреля подать заявление?

Вы можете подать заявление в ту же школу, где обучается старший сын и (или) дочь с 1 апреля.



— К какой школе территориально относится, в какую школу нам подать явление?

Информацию по территориальному закреплению можно посмотреть на сайте Управления образования Окружной администрации города Якутска yaguo.ru во вкладке «О приеме заявлений в 1 класс» или уточнить по телефону: ☎️📞 40-03-44, 40-03-43.



— Кто имеет преимущественное право приема в 1 класс?

Преимущественное право приема на обучение в школах имеют дети, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.



— Если у ребенка нет регистрации по месту жительства или месту пребывания. Как быть родителям?

Родители будущих первоклассников могут обратиться с заявлением о приеме в 1 класс в школы с 6 июля.



— Когда и как будут объявлены результаты зачисления?

Приказ о зачислении детей в рамках первого этапа школа издает в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений (т.е. после 30 июня 2022г.). Во втором этапе школа зачисляет детей в течение 5 рабочих дней после приема документов.



В приеме школа может отказать только в случае, если свободные места закончились. В таком случае обращаетесь в отдел общего образования Управления образования города Якутска по контактному телефону: ☎️📞 8(4112) 40-03-43, 40-03-44.

Специалисты отдела помогут устроить ребенка в другую школу. Также по данному номеру можно получить консультацию по приему в 1 класс.

Подробная информация по приему в 1 класс на 2022-2023 учебный год размещена на официальном сайте Управления образования ОА г. Якутска во вкладке «О приеме заявлений в 1 класс» http://yaguo.ru/node/788.