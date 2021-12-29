Ребенку по время рейса S7 Москва-Якутск стало плохо

Самолет рейса Москва-Якутск экстренно сел в Тюмени из-за недомогания пассажира, сообщили ЯСИА в пресс-службе аэропорта Якутска.

«Пассажиру рейса авиакомпании S7 по маршруту Москва-Якутск стало плохо во время полета. Самолет посадили в Тюмени», — рассказали в пресс-службе, не уточнив подробностей.

В международном аэропорту Тюмени ЯСИА уточнили, что у ребенка во время рейса случился эпилептический припадок. «Ребенок вместе с матерью переданы бригаде скорой помощи, рейс вылетел в Якутск», — сказал представитель авиаузла.

Прибытие рейса в Якутск ожидается в 15:30 по местному времени.