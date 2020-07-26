Ребенку доверили мотоцикл, результат — тяжелые травмы



25 июля около половины девятого вечера житель села Сылан, Чурапчинского района, приехал вместе с несовершеннолетним пассажиром с сенокоса в местности «Чабый» на мотоцикле «Минск» не зарегистрированном в установленном порядке к себе домой. После чего мужчина передал управление мотоциклом 16-летнему подростку. Не имея должных навыков вождения парень не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП несовершеннолетний с тяжелыми травмами головы госпитализирован в хирургическое отделение Чурапчинской больницы. На мужчину, оказавшимся знакомым родителей, составлен административный материал за передачу управления лицу не имеющему права на управление. Травм можно было избежать если бы взрослые были более ответственными людьми и не доверили мотоцикл ребенку и даже не проследили о том, чтобы мальчишка надел мотошлем.