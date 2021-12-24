Ребенка обеспечили жизненно важным лекарством после прокурорских мер

По требованию прокуратуры ребенок обеспечен дорогостоящим лекарственным препаратом

В прокуратуру республики обратилась жительница Оленекского района о нарушении прав ее ребенка на лекарственное обеспечение.

Установлено, что ребенок заявительницы страдает тяжелым заболеванием и ему в соответствии с протоколом консилиума врачей показано проведение индивидуальной терапии по жизненным показаниям дорогостоящим лекарственным препаратом в количестве 20 флаконов.

Мать ребенка ранее обращалась в региональное Министерство здравоохранения об обеспечении лекарством, вместе с тем ей сообщено о невозможности осуществления закупки в связи с тем, что препарат не прошел государственную регистрацию и не включен в перечень необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Прокуратура не согласилась с данным решением и обратилась в интересах тяжелобольного ребенка в суд о возложении на Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) обязанности обеспечить его необходимым ему лекарством.

Суд поддержал исковые требования прокурора в полном объеме.

В результате принятых прокуратурой мер ребенок обеспечен 20 флаконами лекарственного препарата.