24.12.2021
11:27
157

Судебная хроника

Ребенка обеспечили жизненно важным лекарством после прокурорских мер

По требованию прокуратуры ребенок обеспечен дорогостоящим лекарственным препаратом

В прокуратуру республики обратилась жительница Оленекского района о нарушении прав ее ребенка на лекарственное обеспечение.

Установлено, что ребенок заявительницы страдает тяжелым заболеванием и ему в соответствии с протоколом консилиума врачей показано проведение индивидуальной терапии по жизненным показаниям дорогостоящим лекарственным препаратом в количестве 20 флаконов.

Мать ребенка ранее обращалась в региональное Министерство здравоохранения об обеспечении лекарством, вместе с тем ей сообщено о невозможности осуществления закупки в связи с тем, что препарат не прошел государственную регистрацию и не включен в перечень необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Прокуратура не согласилась с данным решением и обратилась в интересах тяжелобольного ребенка в суд о возложении на Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) обязанности обеспечить его необходимым ему лекарством.

Суд поддержал исковые требования прокурора в полном объеме.

В результате принятых прокуратурой мер ребенок обеспечен 20 флаконами лекарственного препарата. 

Фото: ЯСИА
Источник: Марианна Рожина, старший помощник прокурора РС(Я) по взаимодействию со СМИ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх