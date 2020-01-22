22.01.2020
15:00
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Происшествия

Ребенка, на которого напала стая собак, госпитализируют в Якутск

В минздраве республики после проведенных телемедицинских консультаций принято решение о госпитализации в Педиатрический центр НЦМ ребенка, на которого в Ленске напала стая собак.

Перевозка первоклассника будет выполнена авиакомпанией «Полярные авиалинии» на воздушном судне Л-410, укомплектованном медицинским оборудованием, сообщает ЯСИА пресс-служба авиакомпании.

Напомним, 20 января в городе Ленске на первоклассника набросилась стая бродячих собак. Животные повалили ребенка на снег и кусали его за различные части тела. Медицинские работники Ленской центральной районной больницы диагностировали у школьника множественные раны головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Здоровью ребенка причинен тяжкий вред.

Экипаж в составе командира ВС Николая Алексеева и второго пилота Василия Малькова вылетел в Ленск сегодня утром.

Источник: http://ysia.ru/rebenka-na-kotorogo-napala-staya-sobak-v-lenske-gospitaliziruyut-v-pediatricheskij-tsentr/
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