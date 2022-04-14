Реальный срок получила мошенница из Олекминского социально-реабилитационного центра

Прокуратура Олекминского района Республики Саха (Якутия) поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего работника Олекминского социально-реабилитационного центра. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, ч.3 и ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах), а также ч.2 и ч. 3 ст.327 УК РФ (подделка и использование заведомо подложных документов).

В суде установлено, что женщина, занимая должность в социальном-реабилитационном центре, в течение длительного периода времени совершала хищения денежных средств учреждения путем составления фиктивных договоров купли-продажи предметов бытового назначения для центра, оказания услуг охраны и вывоза жидких бытовых отходов, а также совершала подделку и использование документов с целью скрыть совершаемые ей преступления.

В результате преступных действий злоумышленницы учреждению причинен ущерб на общую сумму более 2 млн рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимая вину не признала в полном объеме, вместе с тем государственным обвинителем суду представлены неопровержимые доказательства совершения ею инкриминируемых преступлений, явившиеся основанием для вынесения обвинительного приговора.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил женщину к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Судом также удовлетворен иск прокурора о взыскании с неё суммы причиненного преступлением ущерба в размере более 2 млн рублей.

Осужденная взята под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.