Браконьеры вынуждены считаться…

«Спецотряд Запад», специализирующийся на изучении и охране путей миграции дикого северного оленя (ДСО), в связи с началом активной осенней миграции оленей, с 21 сентября проводит усиленные рейдовые мероприятия по охране их путей миграции заходящей части Таймырской популяции и Лено-Оленекской популяции тундровых оленей. Во время рейдов выявлено 19 административных правонарушений по ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ незаконная охота, изъято 17 единиц ружья, 3 туши незаконно добытых диких оленей тундровой популяции. Продолжительность усиления планируется проводить до конца октября т.г., передает пресс-служба ГБУ РС(Я) «ДБР, ООПТ и ПП».

Как сообщил заместитель директора Дирекции биоресурсов, ООПТ и природных парков Иннокентий Семенов, рейдовые мероприятия проходят в круглосуточном режиме с использованием моторных лодок по рекам и по угодьям на вездеходах «Сокол», а/м УАЗ, приобретенных за счет средств Всемирного фонда дикой природы WWF.

«На сегодня в республике остро стоит вопрос охраны популяции диких оленей тундровой популяции, дабы не повторить ситуацию как некогда крупнейшей в Якутии Яно-Индигирской популяции оленей, которая за прошедшие 30 лет сократилась более чем в 50 раз. Перед ГБУ РС(Я) «Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков» стоит задача по охране путей миграции диких тундровых оленей, в рамках которого идет тесное сотрудничество с Всемирным фондом дикой природы WWF», — отметил он.

Напомним, в 2018 году на рабочей встрече Координационного Совета Всемирного фонда дикой природы WWF в г. Красноярске, по инициативе Дирекции биологических ресурсов был одобрен проект создания отряда специального назначения «Запад» по охране диких оленей Лено-Оленекской популяции, а также решение вопросов контроля, мониторинга, заходящей части Таймырской популяции диких оленей, миграционные пути которого охватывают западные границы Республики Саха (Якутия). Этот проект предусматривает сотрудничество Республики Саха (Якутия) в лице ГБУ РС(Я) «ДБР ООПТ и ПП» и Всемирного фонда дикой природы WWF.

Благодаря содействию фонда дикой природы WWF, ежегодно укрепляется материально-техническая база, приобретены транспортные средства с высокой проходимостью, моторные лодки, снегоходы для обеспечения бесперебойного патрулирования угодий в период массовой миграции оленей, идет обеспечение горюче смазочным материалом и прочее.

Иннокентий Семенов поделился, что за короткие два года спецотряд «Запад» стал примером для других регионов, доказав свою эффективность. «С помощью спутниковых ошейников проводится мониторинг путей миграции диких оленей, в период массовой миграции оленей вводится усиленный режим охраны на территории охотничьих угодий, где пролегает путь миграции, проводится охрана мест переправы оленей через реки, для контроля оборота мяса и дериватов оленей, устанавливаются блокпосты на зимниках. Благодаря взаимодействию и координации действий с WWF и налаженным деловым контактам с коллегами из Красноярского края, установлен контроль над транзитным каналом вывоза дериватов и продукции охоты из Красноярского края через Республику Саха (Якутия)», — добавил он.

Отметим, что за весь период спецотрядом «Запад» проверено более 400 лиц, производивших охоту в районах миграции оленей, осмотрено и досмотрено более 150 транспортных средств, выявлено около 200 правонарушений, изъяты более 50 туш незаконно добытых оленей, и 6000 пантов с общим весом 5795 кг.

Благодаря сотрудничеству с Всемирным фондом дикой природы WWF сегодня заложен фундамент делу по охране ценнейшего охотничьего ресурса, являющегося на сегодня единственным представителем копытных, имеющий промысловое значение для населения – Лено-Оленекской популяции оленей и заходящей на территории Республики части Таймырской популяции.