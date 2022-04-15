Реализацию проекта набережной реки Лена начнут в Якутске в 2022 году

В Якутске и пригородах возведут комплексные защитные сооружения для защиты населённых пунктов от затоплений, после чего начнут реализацию проекта набережной на реке Лена. Разработка обоснования инвестиций в проект начнётся уже в 2022 году. Это одно из направлений указа главы республики Айсена Николаева о развитии столицы на период до 2032 года.

«В Якутске живут и работают свыше трети жителей нашей республики. Столица должна соответствовать. Глава Якутии поставил перед нами задачу преобразить Якутск, сделать его безопасным и удобным для жизни городом, чтобы изменения почувствовал каждый житель», – сказал председатель правительства республики Андрей Тарасенко на совещании с руководством города и проектировщиками.

Строительство инженерной защиты от затоплений планируется в Якутске и пригородах от Табаги до Кангаласс. Речь идёт о проведении дноуглубительных работ на реке Лена и создании противопаводковой дамбы, в перспективе на защищенной территории планируется обустроить набережные и организовать зоны рекреации с велодорожками.

«У реки Лена большая водоносность и слабая устойчивость берегов к размыву, в русле и пойме имеются многолетнемерзлые породы. Особенности реки приводят тому, что при изменении уровней воды, затрудняется судоходство, возникают затопления населённых пунктов у берегов. Стоит задача – увеличить пропускную способность русла, устранить затороопасные участки для защиты населённых пунктов», – отметили в АО «Ленгипроречтранс», которые разрабатывают проект защиты пригородов.

В мае 2022 года начнутся полевые геодезические работы, по итогам которых будут собраны сведения, необходимые для моделирования вариантов комплексной защиты.

Напомним, в прошлом году глава региона подписал указ о развитии города Якутска на период до 2032 года, согласно которому Якутск должен стать лучшим городом для жизни человека на вечной мерзлоте. Указ определяет приоритетные направления развития столицы на 10 лет. Это создание комфортной городской среды, повышение качества инфраструктуры, доступной и безопасной системы общественного транспорта, создание условий для роста благосостояния горожан.