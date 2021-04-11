Реализацию проекта «Чистая вода» обсудили на расширенной коллегии Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)

Заместитель руководителя Департамента коммунального комплекса, энергоэффективности и административной работы Саргылана Степанова отметила, что мероприятия по обеспечению населения качественным водоснабжением для включения в проект «Чистая вода» определяются на конкурсной основе по заявкам муниципальных образований.

Для получения федеральной субсидии по проекту «Чистая вода» муниципальному образованию необходимо разработать проектно-сметную документацию с получением положительного заключения госэкпертизы. В региональную программу включаются объекты, предусмотренные в актуальных схемах водоснабжения и водоотведения.

«Целевым показателем региональной программы является доля населения, обеспеченная качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, соответственно все мероприятия должны быть направлены на достижение данного показателя», — отметила Саргылана Степанова.

В ходе обсуждения главы наслегов Таттинского улуса интересовались требованиями к подаче заявки на финансирование, разработкой проектно-сметной документации и определения технических решений.

Народным депутатом Яковым Ефимовым предложено Министерству строительства РС (Я) совместно с Министерством ЖКХ и энергетики РС (Я) организовать работу по определению типового проекта строительства объектов водоснабжения для тиражирования в районах республики.

Напомним, в рамках проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2021 году реализуются проекты реконструкции водозаборных сооружений в Олёкминск, строительство магистральных сетей водоснабжения в Вехневилюйске и селе Андреевское, а также строительство водоочистной станции в Бердигестяхе Горного улуса. Общее финансирование на текущий год составляет 741 млн рублей.

Ведётся работа по разработке проектов в Амгинском, Верхоянском, Намском, Нюрбинском, Сунтарском, Хангаласском, Усть-Алданском районах.



