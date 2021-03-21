Реализацию нацпроекта «Культура» в субъектах ДФО обсудили во Владивостоке

20 марта в столице Дальневосточного федерального округа в г. Владивостоке состоялось рабочее совещание с руководителями органов культуры регионов ДФО.

В совещании, которое прошло под председательством заместителя министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой, приняли участие главы органов исполнительной власти в сфере культуры всех регионов ДФО, в том числе заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), Постоянный представитель по ДФО Георгий Никонов и министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.



Участники обсудили достижение показателей нацпроекта, а также планы и перспективы его последующей реализации. Несмотря на то, что работа велась в новых условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, регионы достаточно успешно реализовали национальный проект «Культура».



Якутия традиционно выделяется, как лидер в этой сфере. Одним из главных достижений региона стало открытие сразу 10 модельных библиотек нового формата со SMART-лабораториями, в том числе на Крайнем Севере – первой модельной библиотекой за полярным кругом стала Булунская межпоселенческая централизованная система в арктическом поселке Тикси.



Благодаря нацпроекту в 2020 году открыты виртуальный концертный зал в г.Алдане, новый кинозал в г.Ленске, первый мультимедиа-гид с технологией дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт» в Национальном художественном музее, начато строительство культурного центра в с. Аппаны Намского улуса. На базе федеральных Центров непрерывного образования повысили квалификацию 292 работника культуры и искусств.