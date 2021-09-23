Реализацию молодежной политики рассмотрели на постоянной комиссии Гордумы

Объем финансирования на реализацию молодежной политики в г. Якутске и исполнение соответствующей муниципальной программы за I полугодие 2021 года сегодня рассмотрели в ходе постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Якутской городской Думы.

«Так, на 2022 на молодежную политику предусмотрено 295 млн. руб. по подпрограмме на развитие физкультуры и спорта заложено 48 млн. руб., по семейной политике 2,7 млн., по подпрограмме «Здоровый город» 2,1 млн. руб. На содержание ДЮСШ 42 млн. руб., это связано с повышением заработной платы, расходов на коммунальные услуги, текущий ремонт», — сообщила Ольга Максимова, начальник Департамента финансов Окружной администрации города Якутска. При этом МРОТ в 2021 году установлен в размере 31 980 руб.

Как она добавила, в связи с установлением пониженных налоговых ставок по УСН ожидается снижение доходов бюджета городского округа. Члены комиссии приняли к сведению выступление докладчика.

О ходе исполнения муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2018-2022 годы» за I полугодие 2021 года ознакомила Ирина Атласова, начальник Управления общественных связей и молодежной политики Окружной администрации г. Якутска. Некоторые из этих мероприятий были отменены в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции, часть переведена в онлайн-режим.

Из основных мероприятий состоялся чемпионат города по мас-рестлингу «Көмүс мас», соревнования среди юношей по данному виду спорта, чемпионат по лыжным гонкам, «Игры Дыгына» без зрителей.

Заслушав выступление Ирины Атласовой, члены комиссии приняли все сказанное к сведению.