Реализация сжиженного природного газа увеличит грузопоток со станции Нижний Бестях

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» совместно со своими партнерами — ООО «ДВ Энерджи», УК «АЯМ», ООО «СПГ», ООО «Ситэк» — приняла участие в масштабной международной выставке железнодорожной техники и технологий PRO//Движение.Экспо 2019, которая прошла с 28 августа по 31 августа на территории Экспериментального кольца ВНИИЖТ.

Предприятия, которые уже более шести лет являются партнерами в части локальной генерации электрической и тепловой энергии, представили стенд с макетами, демонстрирующими производство сжиженного природного газа в Нижнем Бестяхе, инфраструктуру железнодорожной станции с котельной и электростанцией на сжиженном природном газе (СПГ), а также локомотивы на газо-дизельном топливе.

На стенде работали специалисты, которые консультировали по переводу угольных котельных на СПГ, по проектированию и строительству автономных мини ТЭЦ, работающих на СПГ. Площадка пользовалась заслуженным интересом, так как использование таких технологий открывает новые перспективы перед отечественным железнодорожным транспортом. К примеру, одним из таких направлений является организация железнодорожной транспортировки природного газа в сжиженном виде, как альтернатива традиционной транспортировке по магистральным трубопроводам.

Площадку посетили представители ОАО «РЖД» и руководители железных дорог, представители более 50 российских и зарубежных компаний, многие из которых проявили заинтересованность в партнёрстве по реализации технологий СПГ. Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Валинский высказал желание посетить уже работающие станции в Республике Саха (Якутия) для изучения опыта АО «АК «Железные дороги Якутии» по локальной генерации электрической и тепловой энергии.

Наибольший интерес посетители проявили к макетам локомотивов на газо-дизельном топливе, поскольку данная технология даёт возможность без значительных капитальных затрат модернизировать локомотивы на дизельном топливе, получив в результате существенную экономию на топливе.

Для Акционерной компании «Железные дороги Якутии», перед которой стоит задача по увеличению грузопотока на сданном в постоянную эксплуатацию участке ст. Томмот — ст. Нижний Бестях, тиражирование технологий СПГ на инфраструктуре РЖД, и в целом на территории нашей республики, а также в соседних регионах даст возможность увеличения грузовой базы «в обратной загрузке» со станции Н.Бестях.

Справка:

PRO//Движение.Экспо — это масштабный железнодорожный салон техники и технологий на пространстве колеи 1520, посетив который можно было наглядно ознакомиться с передовыми техническими решениями железнодорожного транспорта мира. Единственный в Европе, имеющий стратегическое значение в развитии железнодорожной отрасли России и усилении международного сотрудничества. Уникальная коммуникационная площадка для встречи лидеров железнодорожной отрасли, экспертов, специалистов, презентации производителей, подписания соглашений с иностранными партнерами. Более 700 предприятий и 2000 специалистов отрасли из 30 стран, работали на выставочных площадях.