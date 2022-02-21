Реализация нацпроектов, борьба с лесными пожарами и миллиарды на оснащение МЧС

Реализация национальных проектов стала главной темой планёрного совещания главы региона с членами правительства

На планёрном совещании с руководством регионального правительства глава Якутии Айсен Николаев особое внимание уделил качественной реализации на территории республики приоритетных национальных проектов.

Он сообщил, что Правительством страны оптимизирована модель управления национальными проектами. Теперь осуществление мониторинга посредством информационной системы позволяет отслеживать исполнение мероприятий не только по финансированию, но и по их фактическому исполнению.

«Считаю, такой подход абсолютно правильным. Если раньше система отображала информацию по проведению конкурсов, освоению средств, то теперь она будет показывать принесла ли реализация того или иного проекта конкретную пользу жителям. Например, как работает компьютерный томограф, приобретённый в рамках нацпроекта в том или ином районе, или посещают ли дети детский сад, введённый в конкретном населённом пункте республики», — отметил глава региона.

В ходе планёрного совещания отдельное внимание уделено вопросам подготовки к пожароопасному сезону 2022 года. Глава озвучил, что на прошлой неделе в режиме видеоконференцсвязи принял участие в ряде важных совещаний, проведённых на уровне полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и вице-премьера Правительства РФ Виктории Абрамченко, посвящённых вопросам подготовки субъектов страны к пожароопасному сезону.

«Главной задачей 2022 года остаётся борьба с лесными пожарами. Средства нам выделены, поэтому сейчас нам необходимо развернуть большую работу по увеличению штатной численности лесопожарных формирований, их техническому переоснащению, закупке материально-технических ценностей к пожароопасному сезону. Прошу первого вице-премьера правительства Дмитрия Садовникова в ежедневном режиме проводить работу с коллегами на местах по формированию сводного плана тушения пожаров, опираясь на информацию Якутского управления гидрометслужбы», — подчеркнул Айсен Николаев.

На прошлой неделе также состоялось расширенное заседание коллегии МЧС России, где была отмечена хорошая работа ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Айсен Николаев сообщил, что согласно утверждённой программе переоснащения МЧС современными видами и образцами пожарной, спасательной и авиационной техники до 2030 года будет выделено почти 190 млрд рублей. Кроме того, значительное финансирование будет выделено на развитие аварийно-спасательной инфраструктуры в Арктическом регионе. Например, только на оснащение МЧС современными вертолётами направят более 18 млрд рублей.

В ходе совещания Айсен Николаев перед руководством правительства также поставил важные задачи, касающиеся организации зимовки скота и лошадей, разработки мастер-плановгородов республики.