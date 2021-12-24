Реализация нацпроекта «Чистая вода» на территории Сунтарского улуса

В целях реализации национального проекта «Чистая вода» на территории Сунтарского улуса администрацией МР «Сунтарский улус (район)» совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) в декабре 2020 года были проработаны вопросы внедрения в программу «Развитие систем водоснабжения вилюйской группы улусов на 2019-2024 годы» мероприятий по разработке проекто-сметной документации объекта «Строительство систем водоснабжения (ВОС) с. Сунтар Сунтарского улуса (района) РС (Я)».

Финансированием программы занимается АК «АЛРОСА», заказчиком разработки ПСД выступил «Целевой фонд будущих поколений РС (Я)». Победителем открытого конкурса на разработку ПСД стало ООО «Теплогазпроект». В рамках реализации 3-х стороннего соглашения (между НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)», администрацией МР «Сунтарский улус(район)» и подрядной организацией ООО «Теплогазпроект») проект был разработан и передан в адрес АО «Водоканал», которое специализируется в области водоснабжения и водоотведения. Кроме того, 3-х стороннее соглашение было подписаны между администрациями Сунтарского улуса, Сунтарского наслега и АО «Водоканал». В рамках этих соглашений в декабре 2021 года проведен конкурс на выполнение работ по объекту: «Строительство систем водоснабжения (ВОС) с. Сунтар Сунтарского улуса (района) РС (Я)» (1 этап строительство водозабора на реке Вилюй со станцией водоподготовки и водопроводом). Победителем явилось ООО «Инвестдорстрой», с которым 21 декабря т.г. «Водоканал» подписал контракт.

Строительство объекта запланировано в 2022 году за счет федеральных средств по национальному проекту «Чистая вода». Запланировано строительство водозаборной и водоочистной станции мощностью 500 кубических метров в сутки и магистральные сети водоснабжения.

