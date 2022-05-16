Реализация мероприятий нацпроекта «Здравоохранение»

В 2022 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения запланировано проведение капитальных ремонтов 26 объектов здравоохранения региона. Ремонтные работы пройдут в медицинских учреждениях 22 районов — Алданского, Аллаиховского, Амгинского, Анабарского, Булунского, Верхнеколымского, Верхоянского, Кобяйского, Ленского, Мегино-Кангаласского, Мирнинского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Оймяконского, Олекминского, Оленекского, Среднеколымского, Таттинского, Томпонского, Усть-Янского, Хангаласского и Эвено-Бытантайского.

Министр здравоохранения РС(Я) Лена Афанасьева: «По программе модернизации первичного звена в медицинских учреждениях проводятся капитальные ремонты, износ объектов происходит постоянно и требуется их обновление. Для населения должны создаваться комфортные условия. От того в каких условиях они получат медицинскую помощь зависит во многом и лечение, и выздоровление».

Лимит финансовых средств на проведение капитальных ремонтов в 2022 году составляет 300 млн. рублей.