Бурная реакция Владимира Федорова

Сегодня, в День святого Валентина стало известно, что над известным якутянином Владимиром Федоровым сгустились тучи.

Якутские СМИ пишут, что возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по статье 327 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков».

News.ykt.ru пишет:

Как стало известно News.Ykt.Ru, 12 февраля возбуждено уголовное дело по факту использования поддельного диплома бывшим первым заммэра Якутска.

Из-за проблем с дипломом, Владимиру Федорову пришлось покинуть мэрию Якутска в 2019 году. А сегодня, в связи с возбуждением уголовного дела, эск-вице-мэр на своей страничке в инстаграм написал ответ всем доброжелателям. Цитаты:

Стоило мне обмолвиться о возможном участии в выборах в Хангаласском улусе, как тут же прилетела «ответочка». С утра звонят представители СМИ и просят комментарии об уголовном деле. Я грешным делом даже не понимал, о чем идет речь.

Прислали ссылки. Издание vesti14 пишет о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица за введение в заблуждение ЯЭПИ путем предоставления поддельного диплома. И приводят номер моего диплома, полученного в Иркутском нархозе.

Ну, чистой воды комедия же. Судите сами:

1.Гражданское дело по признанию моих дипломов недействительными еще не закончено, оно рассматривается за пределами Якутии в окружном суде Владивостока, где ангажированные решения якутских судов уже неоднократно отменялись.

2.Дело заводится даже не в отношении меня, чтобы я не мог в свою очередь обратится с иском о незаконном уголовном преследовании и потребовать компенсации, а в отношении «неустановленного лица».

3.Дело заведомо бесперспективное — оно заводится по статье, у которой срок исковой давности 6 лет, а я закончил ЯЭПИ аж 17 лет назад. То есть его заводят специально для заголовков в СМИ, чтобы был повод заниматься моей диффамацией.

4.Из логики дела следует, что пострадавшая сторона ЯЭПИ. Выходит, я вводил в заблуждение ЯЭПИ, чтобы потом несколько лет платить им деньги за учебу!»