25.06.2020
10:04
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Общество
Реакция родственников солдата-якутянина, участвовавшего в Параде Победы
Военнослужащий, уроженец Сунтарского улуса Денис КЫРЕЛОВ принял участие в Параде Победы в Москве. Его крупным планом показали в прямой трансляции с Красной Площади.
В соцсетях распространяется видео, где его родственники с гордостью смотрят эфир и радуются появлению на экране Дениса Кырелова, передает ЯСИА.
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