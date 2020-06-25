Реакция родственников солдата-якутянина, участвовавшего в Параде Победы

Военнослужащий, уроженец Сунтарского улуса Денис КЫРЕЛОВ принял участие в Параде Победы в Москве. Его крупным планом показали в прямой трансляции с Красной Площади. В соцсетях распространяется видео, где его родственники с гордостью смотрят эфир и радуются появлению на экране Дениса Кырелова, передает ЯСИА.

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