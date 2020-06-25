25.06.2020
10:04
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Общество

Реакция родственников солдата-якутянина, участвовавшего в Параде Победы

Военнослужащий, уроженец Сунтарского улуса Денис КЫРЕЛОВ принял участие в Параде Победы в Москве. Его крупным планом показали в прямой трансляции с Красной Площади.

В соцсетях распространяется видео, где его родственники с гордостью смотрят эфир и радуются появлению на экране Дениса Кырелова, передает ЯСИА.

Источник: http://ysia.ru/video-reaktsiya-rodstvennikov-soldata-yakutyanina-uchastvovavshego-v-parade-pobedy-v-moskve/
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