Реабилитация военных: Он обязательно придет в себя, но нужно время…

О том, как проявляется посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и на какие моменты должны обратить внимание родные военнослужащего рассказала ЯСИА врач-психиатр, заместитель главного врача Якутского республиканского психоневрологического диспансера Елена Мордосова. Она недавно вернулась из командировки в военном клиническом госпитале Минобороны РФ в Ростове-на-Дону, где оказывала медпомощь участникам спецоперации.

Как проявляется посттравматическое стрессовое расстройство

—Психологическим травмам в боевой обстановке подвержены все без исключения, любое стрессовое воздействие все равно будет ощущаться. Согласно статистическим данным, более 70% ветеранов сталкиваются с симптомами посттравматического стрессового расстройства.

Это связано с тем, что пропадает базовая потребность в безопасности. Именно поэтому человек становится агрессивным. Он начинает ждать опасности отовсюду: вроде вернулся в мирную жизнь, но идя по городу продолжает контролировать крыши зданий в поисках снайпера. Пытается усилить безопасность дома, двора, заводит собаку, ставит решётки на окнах. Также отмечается раздражительность, беспокойство, страх, бессонница, флешбэки, то есть непрерывно воспроизводящиеся во сне или наяву картины пережитых травматических ситуаций.

Проявления зависят от характера человека и бывают чаще всего в двух вариантах: это либо подавленность, либо агрессия. Человек может сидеть, часами глядя в стену, или начинает конфликтовать, искать виноватых.

Существует несколько вариантов реагирования на психологическую травму. Если человек обучен и подготовлен, то ПТСР у него будет проходить в слабом варианте. Реабилитация занимает от года до трех лет в зависимости от степени.

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