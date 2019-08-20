20.08.2019
16:51
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Якутск

Реабилитационный центр стал объектом учений огнеборцев

В Якутске прошли пожарно-тактические учения в здании ГБУ РС (Я) «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья».  Здание учреждения  представляет собой социальный объект с массовым пребыванием детей и в ходе условного тушения пожара огнеборцы отрабатывали вопросы правильности выбора решающего направления, проведение разведки на месте пожара, расстановки пожарной техники, а также  организации и ведение боевых действий по тушению пожара в непригодной для дыхания среде.

Взаимодействие с администрацией объекта и службами жизнеобеспечения города, отработка тактики спасения, эвакуации и тушения пожаров в детских лечебных учреждениях – основная цель проведения учений.

Для проведения учений, в соответствии с расписанием выезда пожарных подразделений, привлекались силы и средства  по повышенному, третьему номеру вызова. Всего принимали участие 65 человек личного состава и 8 единиц техники.

 «Действия работников центра до прибытия пожарных подразделений и в дальнейшем были своевременны. Мероприятия, проводимые личным составом гарнизона, исполнены в полном объеме, превышение технического регламента не допущено. В целом учения можно оценить на удовлетворительно, ряд не значительных замечаний будут разобраны в рабочем порядке» — Евгений Тифус, заместитель начальника Службы пожаротушения ФГКУ «5 отряд ФПС по Республике Саха(Якутия)».

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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