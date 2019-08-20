Реабилитационный центр стал объектом учений огнеборцев

В Якутске прошли пожарно-тактические учения в здании ГБУ РС (Я) «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья». Здание учреждения представляет собой социальный объект с массовым пребыванием детей и в ходе условного тушения пожара огнеборцы отрабатывали вопросы правильности выбора решающего направления, проведение разведки на месте пожара, расстановки пожарной техники, а также организации и ведение боевых действий по тушению пожара в непригодной для дыхания среде.

Взаимодействие с администрацией объекта и службами жизнеобеспечения города, отработка тактики спасения, эвакуации и тушения пожаров в детских лечебных учреждениях – основная цель проведения учений.

Для проведения учений, в соответствии с расписанием выезда пожарных подразделений, привлекались силы и средства по повышенному, третьему номеру вызова. Всего принимали участие 65 человек личного состава и 8 единиц техники.