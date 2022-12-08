08.12.2022
15:04
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Красота & Здоровье

В РБ№2 провели первую в истории уникальную операцию

Врачи рентгенохирургических методов диагностики и лечения РБ№2 провели первую в истории Якутии операцию на сосудах нижних конечностей

В республиканской  больнице №2-Центре экстренной медицинской помощи на неделе были проведены операции  атероэктомии артерий нижних конечностей с помощью нового, высокотехнологичного медицинского аппарата – консоля Jetstream PVCN 100 фирмы Boston Scientific, который был приобретен осенью текущего года.  Операции на данном аппарате  были проведены 5 пациентам. На данный момент все пациенты выписаны с выздоровлением.

«Медицинские процедуры на сосудах становятся все сложнее и разнообразнее. Увеличение числа пациентов, разработка новых устройств и повышение сложности малоинвазивных процедур приводят к необходимости в улучшении условий для обзора и работы. Поэтому, руководством нашей больницы было решено приобрести этот аппарат Jetstream PVCN 100. Это высокотехнологичное медицинское оборудование является единственным в нашей республике, — поделился новостью  Дыгын Попов, руководитель Центра лучевой диагностики РБ№2-ЦЭМП.

 «В начале ноября у нас проводился мастер-класс для работы на данном оборудовании для врачей отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения. И сразу после обучения мы приняли первых пациентов, которым провели ротационную атероэктомию артерий нижних конечностей, то есть, путем механического удаления плотных кальцинированных бляшек,- рассказал  Владимир Докунаев, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Основной причиной сужения периферических артерий является атеросклероз – распространенное заболевание, которое характеризуется образованием бляшек на стенках артерий. По мере их увлечения сужается внутренний просвет сосудов, что приводит к нарушению кровоснабжения органов и тканей, и как итог нарушение функции пораженной области с развитием некроза (отмирания) клеток. Поэтому данный аппарат, консоля Jetstream PVCN 100  необходим для лечения пациентов и надеемся, что мы сможем спасти многих людей от осложнений и инвалидизации ».

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба РБ№2-ЦЭМП

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