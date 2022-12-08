В РБ№2 провели первую в истории уникальную операцию

Врачи рентгенохирургических методов диагностики и лечения РБ№2 провели первую в истории Якутии операцию на сосудах нижних конечностей

В республиканской больнице №2-Центре экстренной медицинской помощи на неделе были проведены операции атероэктомии артерий нижних конечностей с помощью нового, высокотехнологичного медицинского аппарата – консоля Jetstream PVCN 100 фирмы Boston Scientific, который был приобретен осенью текущего года. Операции на данном аппарате были проведены 5 пациентам. На данный момент все пациенты выписаны с выздоровлением.

«Медицинские процедуры на сосудах становятся все сложнее и разнообразнее. Увеличение числа пациентов, разработка новых устройств и повышение сложности малоинвазивных процедур приводят к необходимости в улучшении условий для обзора и работы. Поэтому, руководством нашей больницы было решено приобрести этот аппарат Jetstream PVCN 100. Это высокотехнологичное медицинское оборудование является единственным в нашей республике, — поделился новостью Дыгын Попов, руководитель Центра лучевой диагностики РБ№2-ЦЭМП.

«В начале ноября у нас проводился мастер-класс для работы на данном оборудовании для врачей отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения. И сразу после обучения мы приняли первых пациентов, которым провели ротационную атероэктомию артерий нижних конечностей, то есть, путем механического удаления плотных кальцинированных бляшек,- рассказал Владимир Докунаев, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Основной причиной сужения периферических артерий является атеросклероз – распространенное заболевание, которое характеризуется образованием бляшек на стенках артерий. По мере их увлечения сужается внутренний просвет сосудов, что приводит к нарушению кровоснабжения органов и тканей, и как итог нарушение функции пораженной области с развитием некроза (отмирания) клеток. Поэтому данный аппарат, консоля Jetstream PVCN 100 необходим для лечения пациентов и надеемся, что мы сможем спасти многих людей от осложнений и инвалидизации ».