09.12.2021
12:12
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Происшествия

Разыскиваются Баланов и Варламов

По подозрении совершении преступления предусмотренного ст. 161 УК РФ разыскиваются Баланов Николай С. 1983 г.р. и Варламов Павел С. 1987 г.р. возможные места появления Автовокзал, Крестьянский рынок, малосемейки по ул. Горького.

При наличии какой-либо информации о местонахождении сообщить по номерам: 89991735726, 89999492805, 89999492862, 89241766617 

Баланов
Варламов
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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