02.09.2022
17:24
178

Происшествия

Разыскивается за совершение тяжкого преступления

Уголовным розыском за совершение тяжкого преступления разыскивается: Федоров Артем Альбертович 13.12.1989 г.р. Уроженец с. Усун, Вилюйского района, ЯАССР. Ранее неоднократно судимый. При наличии информации сообщать по тел.: 89644156933 , 89142351173.

Фото: Пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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