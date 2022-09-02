Разыскивается за совершение тяжкого преступления

Уголовным розыском за совершение тяжкого преступления разыскивается: Федоров Артем Альбертович 13.12.1989 г.р. Уроженец с. Усун, Вилюйского района, ЯАССР. Ранее неоднократно судимый. При наличии информации сообщать по тел.: 89644156933 , 89142351173.

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