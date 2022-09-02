02.09.2022
17:24
178
Происшествия
Разыскивается за совершение тяжкого преступления
Уголовным розыском за совершение тяжкого преступления разыскивается: Федоров Артем Альбертович 13.12.1989 г.р. Уроженец с. Усун, Вилюйского района, ЯАССР. Ранее неоднократно судимый. При наличии информации сообщать по тел.: 89644156933 , 89142351173.
Фото: Пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
#МВД по Республике Саха (Якутия)#Разыскивается за совершение тяжкого преступления#республика саха (якутия)#Якутия
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