Разыскивается водитель, совершивший наезд на пешехода в Намцах

8 октября в 19:20 на ул. Чернышевского возле дома 78/1 с. Намцы неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, предположительно марки «Тойота Королла» (универсал), совершил наезд на 42-летнего мужчину и скрылся с места ДТП, участником которого он является.

В результате происшествия пешеход с различными травмами госпитализирован в местную больницу. Пострадавший переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В настоящее время ведутся розыскные мероприятия.

Лиц, обладающих любой информацией о данном дорожно — транспортном происшествии, просим позвонить по номерам телефонов: ДЧ ОМВД России по Намскому району — 8(41162)41-202; 8914-222-09-06; 8924-592-84-00; 8914-296-90-81; 8914-821-58-26.