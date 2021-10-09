09.10.2021
11:59
219
Происшествия
Разыскивается водитель, совершивший наезд на пешехода в Намцах
8 октября в 19:20 на ул. Чернышевского возле дома 78/1 с. Намцы неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, предположительно марки «Тойота Королла» (универсал), совершил наезд на 42-летнего мужчину и скрылся с места ДТП, участником которого он является.
В результате происшествия пешеход с различными травмами госпитализирован в местную больницу. Пострадавший переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В настоящее время ведутся розыскные мероприятия.
Лиц, обладающих любой информацией о данном дорожно — транспортном происшествии, просим позвонить по номерам телефонов: ДЧ ОМВД России по Намскому району — 8(41162)41-202; 8914-222-09-06; 8924-592-84-00; 8914-296-90-81; 8914-821-58-26.
Источник: Пресс-служба ГИБДД РС (Я).
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