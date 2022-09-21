Разыскивается полицией

Полицией города Якутска по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 112 УК РФ, разыскивается, мужчина, на вид 20 — 25 лет, внешность соответствует фотографии, лиц владеющих информацией о местонахождении последнего, просим сообщить по тел. 8-996-914-09-49

Фото: Полицией города Якутска по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 112 УК РФ, разыскивается, мужчина, на вид 20 - 25 лет, внешность соответствует фотографии, лиц владеющих информацией о местонахождении последнего, просим сообщить по тел. 8-996-914-09-49 Источник: тгк КримЯкутия

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