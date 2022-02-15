Разыскивается подозреваемый в совершении тяжкого преступления

Отделением уголовного розыска второго отдела полиции, разыскивается гр. Слепцов Максим Ю. подозреваемый в совершении тяжкого преступления, если вы располагаете какой-либо информацией о личности и местонахождении данного лица просьба сообщить по одному из номеров +79679264474 ; +79963171404 ; +79241766697

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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